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Kent Meydanı Projesi 1 ayda tamam

Kütahya Valiliği ile Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) arasında “Kent Meydanı Projesi İş Birliği Protokolü” imzalandı.


Valilik Toplantı Salonu'ndaki imza törenine; Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ile Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim üyesi Eray Şahbaz katıldı.


Projenin 1 ay içerisinde tamamlanacağını kaydeden Vali Ali Çelik, projeyle mevcut sorunlar ve paydaş ihtiyaçların belirleneceğini, ulaşım sistemine optimum çözüm sunulacağını, kültürel ve mekânsal bütünlüğün sağlanacağını söyledi.

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