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Keskin ve Sarıca ailelerinin mutlu günü

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nun danışmanı Cabir Keskin, Fatma Sarıca ile dünya evine girdi.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun danışmanı Cabir Keskin, Fatma Sarıca ile dünya evine girdi.


Cabir-Fatma çiftinin, Belediye Sosyal Tesisleri'ndeki nikahını Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, kıydı.


Çifttin nikah şahitliklerini Belediye Başkan Yardımcıları Ali İhsan Ertaş, Fatih Kölgeli ve Murat Arık yaptı.


Keskin ve Sarıca aileleri, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür ettiler. (EFE)

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