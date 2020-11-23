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Kestane dağında sonbaharın renkleri

Kütahya’nın Simav ilçesindeki bin 800 rakımlı kestane dağında, sonbahar mevsiminin ağaçlardaki yaprakları sarartmasıyla renkli, manzaralar oluştu.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki bin 800 rakımlı kestane dağında, sonbahar mevsiminin ağaçlardaki yaprakları sarartmasıyla renkli, manzaralar oluştu.


Doğu batı doğrultusunda Demirci köy'e kadar uzanan bin 800 rakımlı Simav dağları, hafta sonunda doğa fotoğrafçılarının meskeni oldu.


Doğa tutkunu eğitimci Tevfik Karabacak, (63) Simav dağlarını adım, adım dolaştığını ve binlerce doğa fotoğrafı çektiğini belirtti. Karabacak, sonbahardaki renk cümbüşünde doğa ile kucaklaşmanın, yaşanması gereken bir ayrıcalık olduğunu ifade etti.

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