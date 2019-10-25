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Kestane hasadı başladı

Kütahya’nın Simav Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında bulunan Mamak köyü ile Yeniköy köyü arasında yer alan ve yaklaşık 11 köyün faydalandığı kestane hasadının başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında bulunan Mamak köyü ile Yeniköy köyü arasında yer alan ve yaklaşık 11 köyün faydalandığı kestane hasadının başladığı bildirildi.


Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilk meyvelerin olgunlaştığı Yeniköy ve Hacı Hüseyin Efendi köylerinde üreticinin yüzü gülerken, kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan kestane ilçede önemli bir gelir kaynağı oluşturmayı sürdürdüğü belirtildi.


Kestane meyvesi toplayan köylüler tarafından bu yıl Eylül ayında yeterli yağış olmaması nedeniyle rekoltenin düşük ve kestane meyvelerinin yeteri kadar büyümediği belirtilirken, hasat zamanının iyi belirlenmesinin kaliteyi etkilediğini ifade ettiler.


Tadı ve kalitesi büyük ilgi gören Simav Kestanesinden bu yıl yaklaşık olarak 30-40 milyon lira arasında köylülere ekonomik katkı sağlanması bekleniyor.

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