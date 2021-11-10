Kestel köyüne halı saha

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kestel köyünde yapımı tamamlanan halı saha hizmete sunuldu.

Kütahya Valisi Ali Çelik'in Simav ziyaretleri kapsamında yapılan spor tesisi açılışında bir konuşma yapan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Kestel köyü için yapılan yatırım planlarını yerine getirmenin mutluluğu içinde olduklarını ifade etti.

Yılmaz, “Kestel köyünün yol ve su işini tamamladık, sıcak asfalt çalışması da başlıyor. Üzeri kapalı olarak hizmete açtığımız halı saha hayırlı olsun” dedi.

Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, önceleri hayal gibi olan yatırımların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde gerçek olduğunu ifade etti.

Kestel Köyü Muhtarı Osman Yeşilyurt, yapılan yatırımlarla birlikte yapımı tamamlanan halı saha için, emeği geçenlere teşekkür etti.