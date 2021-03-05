Kestiği ağaç üzerine devrilen adam öldü

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yemişli köyünde, kestiği ağaç üzerine devrilen adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 41 yaşındaki Muharrem Gündoğdu'nun ormanlık alanda ağaç kesimi yaptığı sırada, kesilen ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Gündoğdu'nun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.