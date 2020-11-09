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Kıbrıs gazisi koronadan hayatını kaybetti

Kütahyalı 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Arslan, yakalandığı korona virüs (Covid-19) sonucu hayatını kaybetti.


4 gün önce korona virüs sebebiyle Bursa'daki bir hastanede tedavi altına alınan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 2 çocuk babası Kıbrıs gazisi Mehmet Arslan için Çavdarhisar'ın Barağı köyünde resmi tören düzenlendi. Cenaze törenine Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı ve ilçe protokolü katıldı. Arslan, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.


Kütahya Valisi Ali Çelik, Arslan'ın vefatı sebebiyle bir mesaj yayımladı. Çelik, "Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Arslan amcamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim, mekânını cennet eylesin" ifadelerine yer verdi.

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