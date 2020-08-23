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Kıbrıs gazisi Ramazan Yayla ebediyete uğurlandı

Kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ramazan Yayla, son yolculuğuna uğurlandı.


Kütahya merkeze bağlı Söğüt Köyü'nde düzenlenen cenaze merasimine Vali Ali Çelik'in yanı sıra Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile merhum Ramazan Yayla'nın yakınları katıldı.


Kıbrıs Gazisi Ramazan Yayla'nın naaşı ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.


Vali Çelik, merhum Kıbrıs Gazisi Ramazan Yayla'nın eşi Kevser Yayla'yı da evinde ziyaret ederek baş sağlığı ve sabırlar diledi.

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