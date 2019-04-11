Kiçir göleti ve ormanları koruma altında

Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan bin 70 rakımlı Kiçir köyündeki sulama göletinde balık tutmanın, ormanlarında avlanmanın 1 yıl süreyle yasaklandığı bildirildi.

Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince, yasak bildirim levhalarının göl ve orman çevresine asıldığını belirtti. Buhan, “Yaklaşık 4 bin 670 hektar tarım alanın sulanması amacıyla hizmete giren göletimizdeki yavru balıkların üremesi amacıyla, bir yıl boyunca av yasağı getirilerek koruma altına alındı. Ayrıca ormanlık alanlarda kara avcılığı da yasaklı bölge olarak belirlendi. Öncelikle köyümüz ve çevre köylerimizdeki vatandaşlarımız tarafından kurallara uyulmasını istiyoruz. Amatör balıkçı ve avcı dostlarımızdan yardım ve ilgi bekliyoruz. Doğayı ve çevremizi koruyalım” dedi.