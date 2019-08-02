İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kiçir köyüne çocuk parkı müjdesi

Kütahya’nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki, bin 70 rakımlı, uluslar arası Kafkas dernekleri tarafından yılın örnek köyü seçilen ve ekonomik kalkınma projelerinin hazırlandığı Kiçir Köyü Muhtarlığı, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve ilçe protokolünü misafir etti.

Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki, bin 70 rakımlı, uluslar arası Kafkas dernekleri tarafından yılın örnek köyü seçilen ve ekonomik kalkınma projelerinin hazırlandığı Kiçir Köyü Muhtarlığı, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve ilçe protokolünü misafir etti.


Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan tarafından, köyün su kaynaklarından birinin Yağıllar köyüne içme suyu desteği olarak verileceği sözünü takdirle karşılayan Kaymakam Halim, Kiçir köyünün çocukları için bir çocuk parkı yapılacağını ifade etti. Halim “ İlçemizin çalışkan insanlarının yaşadığı Kiçir köyümüz hak ettiği tüm yatırımları aldı. Bu gün, komşu Yağıllar köyüne verilecek su desteği sözü bizleri duygulandırdı. Kiçir köyü Muhtarı Rauf Buhan ve Koopretif Başkanı Fuat Çetinkaya'ya bu davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kiçir köyünün çocukları için bir çocuk parkı yapılacağı müjdesini veriyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.