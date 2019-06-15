Kick Boks'ta başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya'da düzenlenen Kick Boks müsabakalarında dereceye giren öğrenciler, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek tarafından ödüllendirildi.

Ödül töreninde, İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Umut Işık, Kick Boks Antrenörü Mehmet Ali Dülger, başarılı olan öğrenciler ve öğrenci velisi Mustafa Çil katıldı.

Emet Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün işbirliği sonucu düzenlenen Kick Boks kursunda antrenör Mehmet Ali Dülger tarafından eğitim alan öğrencilerden Gamze Nur Özer, Mehmet Varol, Mustafa Varol, Osman Çil ve Ali Berkay Çırtaf, Kütahya'da düzenlenen Kick Boks müsabakalarında dereceye girerek, büyük bir başarıya imza atmıştı.

Önümüzdeki Temmuz ayı başında Erzurum'da düzenlenecek olan Kick Boks Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan öğrencileri ve kurs eğitmeni Antrenör Mehmet Ali Dülger'i tebrik edip, ödüllerini takdim eden Kaymakam Çiçek, yaptığı açıklamada, “Daha önce İlçemizde Kick Boksla ilgili herhangi bir deneyim yaşanmamış. Göreve geldiğimiz andan itibaren çeşitli spor dallarında vermiş olduğumuz kurslara Kick Boksu da ekledik. İlgili kurum amirlerimiz, Antrenörümüz Mehmet Ali Dülger hocamız ve öğrenci ailelerinin katkıları ile elde ettiğimiz bu başarı, spora yaptığımız yatırımların birer meyvesidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kaymakamlık olarak sosyal, sanatsal, kültürel ve sporsal alanda her türlü faaliyete destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz“ ifadelerini kullandı.

Ödül töreninden sonra , Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Umut Işık, Antrenör Mehmet Ali Dülger, başarılı olan öğrenciler ve öğrenci velisi Mustafa Çil, Kaymakam Hasan Çiçek'e spora verdikleri destek ve katkıdan dolayı teşekkür ettiler.