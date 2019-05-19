KİHMED'ten Gençlik İftarı

Kütahya İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği'nin (KİHMED) Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu'nda düzenlediği iftar programı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Programa KİHMED ve Diriliş Spor Kulübü'nce öğretim yılı boyunca 5 ayrı okulda düzenlenen geleneksel okçuluk eğitimlerinde başarı gösteren öğrenciler ve velileri katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşması KİHMED Başkanı Mustafa Önsay yaptı.

ÖNsay, “KİHMED olarak nicelik sorununu aştığımız bugünlerde öğrencilerimizin niteliklerini artırma gayreti içine girdik. Niteliği sadece akademik başarı olarak görmüyoruz. Öğrencilerimizi spor, sanat ve sosyal hayata katılım hususunda desteklemezsek, onların imkanlarını artırmazsak sadece akademik başarıya odaklanırsak arzusu ile dolu olduğumuz, özlemini çektiğimiz neslin yetişmesi hususunda gerekenleri yapmamış oluruz.Bu öğretim yılı boyunca kendi imkanlarımızla 5 ayrı okulumuzda yürüttüğümüz Geleneksel Okçuluk eğitimlerinde başarı gösteren öğrencilerimiz ve velilerimizle bu akşam iftar programımızda bir aradayız. Bu camiaya hizmet imkanı veren, bu davanın neferi kılan Rabbime hamd ediyorum. Mevlam bizi hayırlı işlerde kullansın, istikametten ayırmasın" dedi.

İftara ayrıca Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Adnan Ersoy, eğitimciler, okul müdürleri ve STK temsilcileri de katıldı.

Başarı gösteren öğrencilere sertifikalarının, derece yapanlara madalyalarının takdim edildiği programda Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin İlahi Korosu eserler seslendirdi.

İftar sonrası eski bir Osmanlı geleneği olan 'Diş kirası' uygulaması hatırlatılarak programa katılan 40 minik davetliye mangala oyunu hediye edildi.