Kılıçdaroğlu: "KPSS'de mülakat sona erecek, 100 bin öğretmen atanacak"

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençler, kesinlikle KPSS'de mülakat sona erecek. Neyi kazandıysanız atamanız yapılacak. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız" dedi.

Kütahya mitinginde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ardından konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Gençler, kesinlikle KPSS'de mülakat sona erecek. Neyi kazandıysanız atamanız yapılacak. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Dolayısıyla 100 bin öğretmen, gençler gidecekler Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğrenciyle öğretmeni buluşturacağım. Hiç endişe etmeyin. Genç pırıl pırıl öğretmenlerin hepsi görevlerinin başında olacak. Köylerde çalışan bütün gençlerin ve kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Böylece hiçbir kadın bir başka kişiye muhtaç olmayacak. Zamanı gelince de emekli olacak. Bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir düzeni beraber getireceğiz" diye konuştu.

"Bayram ikramiyesi 15 bin TL olacak"

Emeklilerin bayram ikramiyesinin 15 bin TL olacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "2015'ten bu yana sözüm var. 'Ramazan ve Kurban bayramlarında asgari ücret kadar birer maaş ikramiye verin'. Önce 'olmaz' dediler. Bir sürü laf ettiler, bin lira verdiler. Sonra, seçim yaklaşıyor ya bin lira daha verdiler. Bay Kemal bunu yeterli görüyor mu? Görmüyor. Dedim ki, 'Allah nasip eder, sizlerin oylarıyla cumhurbaşkanlığına oturduğumda göreceksiniz emekliler Kurban Bayramı'nda aylıklarını almaya gittiklerinde 15 bin lira ikramiyeyi, bayram ikramiyesini görecekler. Söz veriyorum söz" diye konuştu.

"Seçimi gençler ve kadınlar belirleyecek"

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bunu değiştireceğim ama bunu tek başıma yapamam. Birlikte çalışmamız lazım. ‘Kemalim çalmaz' diyor zaten öyle bir şey yok, töremizde de yok. Seçimi gençler ve kadınlar belirleyecek. Gençler bir tweet attığında annesi babası uyarır. ‘Aman başına bir şey gelir.' İstediğiniz gibi tweet atabileceksiniz. Özgürlüğü vereceğim size özgürlüğü. Sandığa giderken bayram havası içinde gidin ve oyunuzu kullanın. Sandığa giderken geçen sene AK Parti'ye oy vermiş birini de alın, ikna edin. Ne söyledim. Kul hakkı yemem kul hakkı yedirmem. Bir uzman ekibimiz var. 22 yılda yurt dışına 418 milyar dolar kaçırdılar. O parayı son kuruşuna kadar getireceğim. O nedenle 5'li çeteler beni sevmezler, gazeteler kiralarlar, yazarlar kiralarlar. Bu 418 milyar doları son kuruşuna kadar getireceğim ve bu millete dağıtacağım. Emin olun hayatımda soğanın bu kadar pahalı olacağını düşünmezdim. Gençler ve kadınlar onların ezberini bozacak. Yeni bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.