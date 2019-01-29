KIPAM öğrencileri Rektör Gören'i ziyaret etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) yürütücülüğünü üstlendiği KIPAM Projesi'nin mezun öğrencileri Rektör Prof. Dr. Remzi Gören'i ziyaret ettiler.

DPÜ'nün 50 yaş üstündeki bireylere yönelik eğitim programı olan KIPAM, “ Bilgi Güçtür Yaş Mühim Değildir” Projesinin 11 öğrencisi Rektör Remzi Gören'e ziyarette bulundular.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete, DPÜ Kalite Koordinatörü Öğretim Görevlisi Bahar Çelik ve KIPAM Projesi'nin mezun öğrencileri katıldı. Görüşmede, KIPAM Projesi'nin Ocak 2018'de tamamlanan eğitim sürecinin genel bir değerlendirmesi yapıldı ve projenin sürdürülmesi için neler yapılabileceği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca görüşme sonunda öğrencilerden gelen hediyeler de Rektöre sunuldu. Rektör Gören, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek mezun öğrencilere teşekkür etti.