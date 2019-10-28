Kiraladıkları 10 dönüm arazide 'Goji Berry' meyvesi yetiştiriciliğine başladılar

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kiraladıkları 10 dönüm araziye şifalı Goji Berry meyvesi diken İsmail Yaldız ve Süleyman Taşdemir bazı fidanların ilk yıl meyve vermesinden memnun olduklarını ifade ettiler.

İlçede ilk defa “Goji Berry” diğer adıyla Kurt Üzümü yetiştiriciliğine başladıklarını belirten İsmail Yaldız,” Antalya'dan temin ettiğimiz ve dikimini gerçekleştirdiğimiz fidanların bazılarından ilk yıl olmasına rağmen ürün almaya başladık. Goji Berry fidanının uyum sürecinin ardından inşallah ünümüzdeki yıllarda ürün miktarı daha da artacaktır. İlçemizde genelde arpa, buğday, mısır üretimi yapılıyor. Bizim amacımız yörede daha farklı ve gelir seviyesi yüksek ürünler yetiştirmek. Goji Berry hem sağlık açısından faydalı, hem de soğuk ve sıcaklığı hoş görebilen, ekonomik getirisi olan bir meyve. Bazı arkadaşlarımıza bu meyveyi yetiştirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunduk. İlçemizde Goji Berry meyvesi yetiştiriciliğinin yaygınlaşması durumunda yöremize ekonomik katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Goji Berry meyvesinin Türkiye'de yaygınlaşmaya başladığını söyleyen Süleyman Taşdemir,” Anavatanı Tibet olan Goji Berry, özellikleri, içeriği ve antioksidan etkisi yüksek bir meyve. İçeriğinde değişik mineraller barındırıyor ve bunun haricinde pazarı olan bir meyve. Özellikle kurusu uzun süre dayanabilen ve yaş olarak ta yenilebilen meyvenin yaprakları kurutularak çay yapılabiliyor. Meyvenin içerisindeki çekirdeklerin sıkılarak yağı çıkartılıp kullanılabiliyor. İnsanların hakkında bilinçlenmesi gereken bir ürün. Bizde bu işi bir şekilde başlattık. İlk yılımız ağaçlarımız bu sene yeni adaptasyon aşamasında, yeni yeni kendine geliyor. Son zamanlarda ürün vermeye başladı. Bizde bunları topladık. İnşallah seneye daha güzel verim verecek. Bakımı çok fazla olmayan çalı formunda bir ürün. Belirgin bir hastalığı yok. Bu nedenle herhangi bir ilaç ve bakım istemeyen bir meyve. Sezon sonunda sadece budaması yapılıyor. Meyve tüm yapraklarını döktükten sonra kış uykusuna yatıyor. Uyanma süreci Mayıs, Haziran gibi, yeşillenip yapraklandıktan sonra Temmuz ayında başlayan meyve verme süreci Kasım ayına kadar devam ediyor. Meyveleri topladıkça yeniden çiçek açarak meyve verimine devam ediyor. Şeker hastası veya şeker rahatsızlığı olanlar bu meyveyi tüketmeye başladıktan sonra şeker rahatsızlıklarının gerilediğini belirttiler. Goji berry'nin yapısında bulunan kromium adlı madde kandaki glikoz seviyesini dengelenmeye aynı zamanda yağsız kas kütlesinin kullanılmasına ve kilo kaybıyla birlikte daha hızlı yağ yakılmasına yardımcı olduğu bilinmektedir” diye konuştu.