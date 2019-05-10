"Kiraz Çiçekleri" adlı kısa metrajlı film sosyal medyada büyük ilgi gördü

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyünde bir grup gencin çektiği kısa metrajlı film sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yönetmenliğini Zabit Karaköse'nin yaptığı kısa metrajlı filmde ses ve ışıkta Emre Ünal görev alırken, oyuncular aynı bölgeden seçildi. Köy hayatından kesitlerin yer aldığı filmde rol alan oyuncular, Koray Karaduman, Gülşah Akbulut, Nurullah Güzelyurt, Nuray Karaköse, Ekrem Girgin ve Şevket Girgin oldu.

"Kiraz Çiçekleri" adlı filmin yönetmeni Zabit Karaköse film ile ilgili olarak,"Doğal bir ortamı kullanarak köyden de bazı kişilerin rol aldığı sanatsal filmi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tepecik Beldesinden "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filmi ile ünlenen ve 30 Kasım 2009 yılında vefat eden yönetmen Ahmet Uluçay'a adadık. Filmde, yıllardır köyüne gelmeyen Cemal'in köyüne geldikten sonra bazı olaylara tahammül edemeyip tekrar geri dönüşünü bir serüven halinde anlattık." dedi.