Kiraz üreticilerine TARSİM bilgilendirmesi

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yağmurlar, Pulluca, Yaykın Çakırlar, Karacahisar, Kayaışık köylerindeki kiraz üreticilerine yönelik tarım sigortası (TARSİM) bilgilendirme toplantısı yapıldı. Tarım Danışmanı Ziraat Mühendisi Şaziye Tokdemir tarafından planlanarak, TARSİM Bölge Müdürlüğü uzmanları Adnan Akyüz ve Ahmet Güleryüz ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri Alper Köksal, Aydan İzmir ve Sevtap Yenen tarafından 200 çiftçinin bilgilendirdiği belirtildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, “İlçemizde, bir yılda yaklaşık 10 – 15 bin ton civarında kiraz ve vişne üretimi yapılmaktadır. Bu ürünlerin ilkbahardaki doğal afetlerden zarar görmeleri durumunda, zararın karşılanması için tarım sigortası çok önemlidir. TARSİM bu konuda üreticilerin ürünlerini sigortalamakta ve olası bir zarar durumunda destek olmaktadır. Üreticilerin sigorta için yapacakları ödemenin yüzde 50'si Devlet tarafından karşılanmaktadır. Kiraz ve vişne üretimin yoğun olarak üretilerek, kiraz meyvesinin ihraç edildiği 6 köyümüzdeki çiftçilerimizi bilgilendirdik. İlçemize bağlı diğer belde ve köylerimizdeki çiftçilerimiz ve üreticilerimize yönelik bilgilendirme toplantılarımız devam edecek. Devlet destekli tarım sigortası ile çiftçilerimiz, ürünlerini dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, sel ve su baskını gibi doğal afetlere karşı teminat altına alabilir” dedi.