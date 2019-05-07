Kiraz zararlısına sirkeli mücadele

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan projeyle, doğaya zarar vermeden Drosophila Suziki kiraz zararlısı ile mücadele başlatıldı.

Ziraat Odası Başkanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında, Yağmurlar, Kayaışık ve Pulluca köylerindeki kiraz üreticilerine 2 ton elma sirkesi dağıtıldığı bildirildi. Simav İlçe tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir “Kiraz üretiminin yoğun olduğu köylerde güzel bir proje uyguluyoruz. Drosophila Suziki kiraz zararlısı için elma sirkeli tuzak kuruyoruz. Doğaya zarar vermeden ilaçsız mücadele kapsamında üreticilerimize ücretsiz elma sirkesi dağıttık. Hazırlanan tuzakları kiraz ağaçlarına astık. Projemize 2 ton elma sirkesiyle destek olan Ziraat Odası Başkanlığına teşekkür ediyoruz” dedi.