Kirazpınar Mahallesi Sosyo Kültür Merkezi hizmete açıldı

Açılış töreninde konuşan AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu, Kirazpınar Mahallesine yakışır hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kirazpınar Mahallesi Sosyo Kültür Merkezinin vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlandığını belirten Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bu yana merkezi mahallelerimiz ile şehrimizi çevreleyen mahallelerimizi birbirinden ayır etmeksizin eşit hizmet götürebilmek adına ekiplerimizle birlikte var gücümüzle çalıştık. Bu doğrultuda Kütahya Belediyesi olarak şehrimize birçok eser kazandırarak hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Kirazpınar ile birlikte toplamda 10 adet Sosyo Kültür Merkezimiz bulunmaktadır. Açık alanı ile birlikte bin 800 metrekare alanın içine 350 metrekare olarak inşa etmiş olduğumuz Kirazpınar Sosyo Kültür Merkezimiz tek kat olup, çok amaçlı salon, bay, bayan ve engelli tuvaletleri, gelin odası, mutfak ve mescitten oluşmaktadır. Vatandaşlarımızın tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği 10. merkezimiz olan Kirazpınar Mahallesi Sosyo Kültür Merkezin açılışında bizleri yalnız bırakmayan kıymetli hemşerilerimize teşekkürlerimi sunuyorum, dedi.

Konuşmaların ardından dua edilerek Başkan Kamil Saraçoğlu ile protokol mensupları tarafından açılış kurdelesi kesildi. Tören, Kirazpınar Sosyo Kültür Merkezinin incelenmesi ve Kütahya Belediyesinin ikramları ile sona erdi.

Törene; Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş, AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu, Mahalle Muhtarları, Kütahya Belediyesi Birim Müdürleri, Daire Müdürleri, STK Temsilcileri ve çok sayıda vatandaşı katıldı.