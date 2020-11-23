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Kiremitlerin arasına sıkışan kediyi itfaiyeciler kurtardı

Kütahya’da çatı kiremidinin arasına sıkışan ve çıkış yolu bulamayan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kütahya'da çatı kiremidinin arasına sıkışan ve çıkış yolu bulamayan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.


Merkez Yunus Emre Mahallesi Yamanlar Sokak'ta bir evin çatısında bulunan kırık kiremidin arasına kedinin sıkışmış olduğunu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler itfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları kiremitler arasındaki kediyi kurtardılar. Yarası olmadığı anlaşılan kedi daha sonra sokağa salındı.

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