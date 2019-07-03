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Kırklar'da Özel Yetenek Sınavı

Kütahya Kırklar Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nde, ’Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Bölümü’ için Özel Yetenek Sınavı yapıldı.

Kütahya Kırklar Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nde, 'Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Bölümü' için Özel Yetenek Sınavı yapıldı.


Okul Müdürü Fadik Gençkal Avkan, sınav için 48 öğrencinin ön kayıt yaptırdığını ifade etti.


Avkan, "Ön kayıtlarını aldığımız öğrencilerimizi yetenek sınavına tabi tutuyoruz. Sınav, komisyon üyelerimizin belirlediği kriterler gereğince 2,5 saat sürdü. 5 Temmuz'da sonuçlarımızı açıklayacağız. Kontenjanımız 30 öğrenci" diye konuştu.


Avkan, LGS sınav sonuçlarına göre Özel Yetenek Sınavı'na giremeyen öğrenciler için Eylül ayında bir sınav daha yapılacağını sözlerine ekledi.

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