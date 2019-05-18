Kırvadililer Derneği'nden iftar

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı 16 köyün kayıtlı bulunduğu “Kırvadililer Derneği” üyeleri ve muhtarlar, Çavdır düğün salonunda hazırlanan iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programına, Kırvadililer Derneği Başkanı Üzeyir Kanık (41), Çavdır Mahallesi Muhtarı Baki Benli, Kiçir, Kızılcık, Akpınar, Sarıkaya, Yağıllar, Yeşilçam, İciler, Aksaz, Ahmetli, Hisarbey, Boğazköy, Efir, Kusumlar, Hacı Hüseyin Efendi, Yeniköy ve Bahtıllı köylerinin muhtarları ve dernek temsilcileri ile misafirler katıldı.

İftar yemeği sonrası bir konuşma yapan dernek başkanı Kanık, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Kanık “ Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz iftar yemeğine katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. 16 köyümüzün kayıtlı bulunduğu derneğimiz üyeleri ve çiftçilerine bereketli bir yıl geçirmelerini diliyoruz” dedi.