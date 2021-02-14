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Kısıtlama denetiminde polise tüfekle yakalandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde hafta sonu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokağa çıkma yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde bir araç içerisinde tüfek ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafta sonu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokağa çıkma yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde bir araç içerisinde tüfek ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.


Hafta sonu denetimlerde ilçe merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 adet tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 8 adet tüfek fişeği olduğu tespit edildi.


Şüpheli M.Y. işlemleri için Tavşanlı Polis Merkezine götürüldü.

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