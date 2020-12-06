Kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamındaki hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak dostları unutulmadı.

Sokak hayvanlarının mağdur olmaması amacıyla, Simav Belediye Başkanlığı tarafından sokak hayvanlarını beslemek için çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı Adil Biçer'in de katıldığı etkinlik, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü.

Başkan Biçer, “Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı iki gün boyunca, sokak dostlarımızın beslenme sıkıntısı çekmemesi için cadde ve sokaklardaki hayvanların beslenmelerine yardımcı olduk. Katkıda bulunan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz.