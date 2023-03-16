Kitap gönüllüsü Zeki Aktürk: ”Kütahya'ya borcumu kütüphane kurarak ödemeye çalışıyorum”

Kütahya Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi koordinatörlüğünde tertip edilen “Başköşe Konuşmaları” isimli programa katılan emekli kütüphane memuru ve Kütahya'nın kitap gönüllüsü Zeki Aktürk, Kütahya'ya borcunu kütüphane kurarak ödemeye çalıştığını belirtti.

Şehit Selim Cansız AİHL Kütüphanesi koordinatörlüğünde tertip edilen “Başköşe Konuşmaları” isimli program okul kütüphanesinde düzenlendi. Bu haftanın başköşe konuşmacısı kurduğu kütüphanelerle tanınan Kütahya'lı kitap gönüllüsü Zeki Aktürk oldu.

Programdaki konuşmasına hayat hikayesini anlatarak başlayan Zeki Aktürk,“ Öncelikle Azot fabrikasında işe başladım. Fabrika özelleşince Milli Eğitime geçtim ardından kütüphane görevlisi olarak emekli oldum. Çok güzel bir ortamımız vardı. Kitaplarla, öğrencilerle çok güzel bir ortam kurmuştuk. Fakat emekli oldum. Emekli olunca tabiri caizse sudan çıkmış balığa döndüm. Ardından kütüphane kurma çalışmalarımız başladı. Biz, Kütahya'ya geldiğimizde cebimizde paramız yoktu, anamız, babamız yoktu. Nasip oldu, iş güç sahibi olduk. Ev bark sahibi olduk. Benim Kütahya'ya borcum var. Bu borcu ödemek için ben de elimden geldiği kadar okullara, mahallelere kütüphane kurmaya çalışıyorum" dedi.

“Hatay'a 5 bin kitap götüreceğim”

Yaklaşık 5 bin kitabı Hatay'a götüreceğini söyleyen Aktürk, “Şu anda da yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle 11 ilimiz için kitap topluyoruz. Yaklaşık 5 bin kitabı inşallah 17 Mart 2023 tarihi itibariyle Hatay'a götüreceğim. Bu da bizim elimizden gelen iyilik. İmkanı olan ekmek dağıtır, su dağıtır, ben de kitap toplayarak iyilikte bulunmak istiyorum” dedi.

“237 okulun kütüphanesini kurduk”

Kurduğu kütüphanelerin hikayelerinden de bahseden Aktürk, “Öncelikle çevremizde ve Kütahya çapında kütüphane kurmaya başladık. Yayınevlerine mektuplar yazdım. Yerel basın da ilgi gösterdi sağ olsun. Onlar sayesinde ta Mardin'den bilinir olduk. Bu sayede 237 okulun kütüphanesini kurduk” diye konuştu.

Zeki Aktürk, son bölümde öğrencilerin kitap kampanyalarıyla ilgili sorularını cevapladı. Şehit Selim Cansız AİHL öğrencileri de Aktürk'e teşekkür ederek okul dergisi Başköşe'yi ve deprem bölgesi için hazırladıkları kitap kolilerini hediye ettiler. Programı ilgiyle takip eden öğrenciler ve öğretmenler programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.