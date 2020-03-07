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"Kitap iyi bir arkadaştır"

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Anadolu ve Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin her gün 40 dakika kitap okuma etkinliği düzenledikleri bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Anadolu ve Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin her gün 40 dakika kitap okuma etkinliği düzenledikleri bildirildi.


Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, yaptığı açıklamda, ''Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ahmet Sarı öncülüğünde, Anadolu ve Çok Programlı Anadolu Lisesi pansiyonunda her gün 19.00-19.40 saatleri arasında "Kitap iyi bir arkadaştır" projesi kapsamında okuma saati uygulanmaktadır. Projemize pansiyonda yatılı kalan tüm öğrencilerimizin yanında, belletmen olarak görev yapan öğretmenler de dahil olmaktadırlar. Projemizle hedefimiz öğrencilerin okuma alışkanlığının artırılması ve anlama, analiz yeteneklerinin artmasıdır'' ifadelerini kullandı.

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