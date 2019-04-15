Kitap kurdu sınıf ödüllendirildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu'nda sınıf bazında düzenlenen kitap okuma yarışmasında en çok kitap okuyan sınıf ödüllendirildi.

Öğrencilere kitap okumayı sevdirmek, onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kelime dağarcığını zenginleştirmek, Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini geliştirmek amacıyla düzenlenen ve 1 hafta süren kitap okuma yarışması boyunca öğrenciler sınıfları için oluşturulan kitap kumbaralarına okudukları kitap isimlerini bir kağıda yazarak attılar. Yarışma sonucunda 4/B sınıfı 1. oldu.

Yarışmada birinci gelen sınıf öğrencileri ile sene boyunca Okul Kütüphanesini en çok kullanan ve en çok kitap alıp okuyan 5 öğrenci okul idaresi tarafından ödüllendirildi.