Kitap okuma yarışmasında madalya sevinci

Kütahya'nın Simav ilçesinde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen kitap okuma yarışması sona erdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu Müdürlüğü işbirliği ile 5'incisi gerçekleştirilen etkinliğe 878 öğrenci katıldığı bildirildi.

Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu konferans salonunda yapılan ödül törenine, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Yücel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Şube Müdürleri Mehmet Yavuz ile Özgür Yıldız, Okul Müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.

İlçe genelindeki okullara Belediye Başkanlığı desteği ile bin 200 kitabın dağıtıldığı etkinlik sonunda yapılan sınavda, 2'inci sınıflar kategorisinin birincisi Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu öğrencisi İbrahim Yaşa, 3'üncü sınıflar kategorisinin birincisi Gülizar Eren İlkokulundan Yiğit Akteke, 4'üncü sınıflar kategorisinin birincisi Kuşu Nurullah Bayram İlkokulu öğrencisi Furkan Karagöz oldu.