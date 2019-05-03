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Kitap okuma yarışmasının birincisi Simav Fen Lisesi'nden çıktı

Kütahya Belediyesi, Kütahya Eğitim-Bir-Sen 1 No’lu Şubesi ve Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile bu yıl 5’incisi düzenlenen ‘Zihnen ve Bedenen Sağlıklı Nesiller için Kitap Okuma Yarışması’nın birincisi Simav Fen Lisesi öğrencisi Buse Genç oldu.

Kütahya Belediyesi, Kütahya Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şubesi ve Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile bu yıl 5'incisi düzenlenen ‘Zihnen ve Bedenen Sağlıklı Nesiller için Kitap Okuma Yarışması'nın birincisi Simav Fen Lisesi öğrencisi Buse Genç oldu.


Simav Fen Lisesi Müdürü Hamza Kara, "Edebiyat öğretmenimiz Metin Günal tarafından yarışmaya hazırlanarak birincilik ödülünü alan öğrencimiz Buse Genç ile birlikte, yarışmaya katılan tüm öğrencileri kutluyorum. Kütahya Valisi Ömer Toraman tarafından ödülü takdim edilen öğrencimiz Buse Genç ile birlikte Simav'a çok sayıda derece ile döndük” dedi.


5'incisi düzenlenen ‘Zihnen ve Bedenen Sağlıklı Nesiller için Kitap Okuma Yarışmasında 129 öğrencinin bisiklet kazandığı bildirildi.

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