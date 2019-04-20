Kitap Okuma Yarışması'nın İl Sınavları Hisarcık'ta yapıldı

Kütahya Belediyesi, Kütahya Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile bu yıl 5.'si düzenlenen "Zihnen ve Bedenen Sağlıklı Nesiller için Kitap Okuma Yarışması" İl Sınavları Hisarcık ilçesinde gerçekleştirildi.

Eğitim Bir-Sen Hisarcık İlçe Temsilcisi Mehmet Ali Özdemir, ”Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şubesi, Kütahya Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği bu yıl 5.'sü düzenlenen Kitap Okuma Yarışması çerçevesinde ilçemiz Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde yapılan İl Sınavlarına 250 öğrenci katılmıştır. Kitap Okuma Yarışması 5-6 ve 7-8. Sınıflar ile lise öğrencileri olmak üzere üç kategoride yapılmaktadır. Üç kategoride dereceye giren ilk 43 öğrenci toplamda 129 bisiklet, ilk 3 dereceye giren öğrenciler altın ve her kategori birincisi Kudüs gezisi ile ödüllendirilecek. Ortaokul 5. 6. ortaokul 7. 8. ve liseler olmak üzere 3 kategoride 4' er kitap seçilmiş olup bu kitaplardan 100 soru yöneltilecek, 120 dakika süre zarfında aynı anda başlayacak merkezi sınavla öğrenciler derecelendirilecek. Bu sınavlarda ortaokullar için 3 yanlış 1 doğruyu, liselerde ise 4 yanlış bir doğruyu götürecek. Eşitlik olması durumunda ise yaşı küçük olan bir üst sıraya geçecek” diye konuştu.