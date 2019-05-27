Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde ‘Mesleki Tanıtım Günü'

sınıf öğrencilerine yönelik “Mesleki Tanıtım Günü” düzenlendi.

Etkinliğe Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Çelik, Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Beyza Kale Kurhan, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Program Sorumlusu Öğretim Görevlisi Deniz Kaptan, Makine ve Metal Teknolojileri Program Sorumlusu Öğretim Görevlisi Anıl Hekim, ile Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Öztürk ile lisenin 9. sınıf öğrencileri katıldı.

Öğrencilerin alan seçimi yapmadan önce ilgili mühendislik dallarını tanımaları ve bu alanları seçtikleri zaman karşılaşabilecekleriyle ilgili farkındalıklarının artırılması amacıyla düzenlenen Mesleki Tanıtım Günü'nde akademisyenler, alanlarını anlatan kısa bir sunum yaparak yaşadıkları deneyimleri aktardılar.

Öğrenciler tarafından heyecan, merak ve sabırsızlıkla beklenen Mesleki Tanıtım Günü büyük bir beğeniyle karşılandı. Etkinlik sayesinde öğrenciler, sunumu yapılan meslekler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi oldular ve tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapma olanağı elde ettiler.

Mesleki Tanıtım Günü, sunumların ardından soru cevap bölümüyle son buldu.