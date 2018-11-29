Kızılay, bağışçılarını madalya ile ödüllendirdi

Kütahya'da Türk Kızılayı Kütahya Şubesi, en çok kan bağışı yapan kişileri ödüllendirdi.

Kan bağışında bulunan bağışçılara teşekkür eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Kan veren bir kişi Kızılay'ın değerlendirmesinden sonra 3 kişiye hayat verebiliyor hem de kendi sağlığına fayda sağlıyor. Ayrıca can kurtarmanın, birilerine faydalı olmanın hissini yaşıyorlar. Kan bağışını kutsal bir görev olarak görüyorum. Yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak kan bağışında bulunan birisi olarak Türk Kızılay'ını böyle bir program düzenlemiş olmasından dolayı kutluyorum. Bu vesileyle kan bağışında bulunan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve şehrimizde kan bağışının artması gerektiğini düşünüyor, tüm hemşehrilerimi kan bağışlamaya davet ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından ödül takdimine geçilen programda, 10 altın, 35 gümüş ve 330 bronz olmak üzere toplam 375 gönüllü kan bağışçısına ödülleri Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Türk Kızılayı Kan Merkezi Bölge Müdürü Erkan Ergen, Kütahya Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Mahmut Ulusoy, Kızılay Kütahya Şube Başkanı Ahmet Altıparmak ve yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi.

Gönüllü kan bağışçısı olan ve 10 ünite kan bağışında bulunan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ödülünü, Türk Kızılayı Kan Merkezi Bölge Müdürü Erkan Ergen'in elinden aldı. (EFE)