Kızılay Tavşanlı 'Afet Timi'nden tatbikat

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kızılay Şubesi'nin 'Afet Timi' tatbikatlarına kış şartlarında da devam ediyor.

Kızılay Tavşanlı Şube Başkanı Mümtaz Serdaroğlu, Kızılay'ın ana görevinin beslenmeyi sağlamak olduğunu bunun yanında kan ve barınma hizmetlerini de yaptıklarını, bu hizmetlerin öncelikli doğal afetler de ortaya çıktığı için her zaman hazır olmak mecburiyetinde olduklarını ifade etti. Bu kapsamda çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Serdaroğlu, Kuruçay Göleti civarında arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.