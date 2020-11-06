İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızılay'a tebrik ziyareti

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kızılay Haftası sebebiyle Türk Kızılay Derneği Kütahya Şubesini ziyaret etti.


Vali Ali Çelik, Türk Kızılay Derneği Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin ile yönetim kurulu üyesi Sami Doğanay ile bir araya geldi.


Ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade eden Tekin, Türk Kızılay'ının faaliyetleri ve çalışmaları hakkında Vali Çelik'e bilgiler verdi.


Türk Kızılay'ının gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki hizmetleriyle önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Vali Çelik, Kızılay'ın salgınla mücadelede ve İzmir'de meydana gelen deprem sonrası göstermiş olduğu özverili çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.