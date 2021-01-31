Kızılay'ın gönüllü kadınları görevi başındaki polis ekiplerini unutmadı

Kızılay Şubesi Kadın Kolları şehrin farklı yerlerindeki kontrol noktalarında bulunan görevi başındaki polis ekiplerine çay ve kurabiye ikram etti.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kütahya Kızılay Kadın Kolları Başkanı Semra Sarıışık Tozaraydın, "Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cumartesi günü sabah erken saatlerden itibaren Kütahya'nın giriş ve çıkışlardaki polis kontrol noktalarına giderek görevli polis arkadaşlara çay ve kurabiye servisi yaptık. Amacımız gönlümüzdeki sıcaklığı oradaki görevli polis arkadaşlara iletmekti. Bu etkinlikten de büyük keyif aldık. Bundan sonra da faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.

Polis ekipleri, Kızılay Kadın Kolları gönüllülerine yaptıkları etkinlik için teşekkür etti.