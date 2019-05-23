Kızılcık köyünde halk toplantısı

Kütahya'nın Simav İlçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim, ilçeye 42 kilometre uzakla bulunan Kızılcık köyünde yapılan hizmetleri yerinde inceleyip vatandaşların isteklerini dinledi.

Kaymakam Halim, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Özcan Demir, İlçe Özel İdare Müdürü Recep Yalçın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Çetin Balamur ile birlikte Simav'a bağlı Kızılcık köyüne giderek Halk Toplantısı yaptı. Kızılcık Köyü Muhtarı Eyüp Karaaslan ve vatandaşlarla bir araya gelen Halim “Vatandaşlarımızla yol kontrol ve aramaları, huzur ve güven uygulaması, uyuşturucu ile mücadele, metruk binaların yıkımı, trafik kuralları, yaya öncelikli trafik, taşımalı eğitim, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpelenmesi, yeni kimlik kartlarıyla sıcak karışımlı asfalt yol yapımı konularında değerlendirme yaptık. Kızılcıklı vatandaşlarımızın istek, şikayet ve önerilerini dinledik. Kızılcık köyü orman içi bir köydür, temel geçim kaynağı ormancılık ve hayvancılıktır. Kızılcık köyünde yaptığımız incelemelerde çok amaçlı bir salona ihtiyaç olduğunu tespit ettik" dedi.