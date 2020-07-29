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Koca Çay ve Küçük Çay'da temizleme çalışması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, Koca Çay ve Küçük Çay’da Devlet Su İşleri (DSİ) ve Belediye tarafından zemin temizleme çalışması yapılıyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Koca Çay ve Küçük Çay'da Devlet Su İşleri (DSİ) ve Belediye tarafından zemin temizleme çalışması yapılıyor.


Koca Çay ve Küçük Çay'da yürütülen temizleme çalışmalarının Kurban Bayramı sonrasında tamamlanacağını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, " İlçemiz Kanal Hisarcık üzerinde bulunan Koca Çay ve ilçemizin içerisinden geçen Küçük Çay'da DSİ Bölge Müdürlüğümüzün destekleriyle ve Belediye Başkanlığımızın katkılarıyla zemininde biriken çamur ve pislikleri temizleme çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmaları tamamlanmasıyla çayların zemininde biriken çamur ve pisliklerin etrafa pis koku yayması önlenmiş olacaktır. Desteklerinden dolayı DSİ Bölge Müdürlüğümüze ve İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum ” diye konuştu.

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