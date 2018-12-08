Kocatepe Staj Konsorsiyumu protokolü imzalandı

Dr. Remzi Gören, Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ) düzenlenen Kocatepe Staj Konsorsiyumu protokolü imza törenine katıldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Senato Salonunda gerçekleştirilen imza törenine Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, AKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve Prof. Dr. İsa Sağbaş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Çolak, AKÜ Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (UİM) Müdürü Prof. Dr. Ayhan Erol, Dumlupınar Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Oktay Şahbaz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi UİB Koordinatörü Doç. Dr. Ramazan Erdağ, Anadolu Üniversitesi UİB Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Gamze Alper ile üniversite temsilcileri katıldı.

İmza töreninde konuşan Rektör Remzi Gören, üniversite ve sanayinin işbirliği içinde olduğunu belirterek, “Güzel bir ortam, güzel ortamın sebepleri ile de bundan hem öğrencilerimiz hem de öğretim elemanlarımız projeden faydalanacaklar. Artı sahadan üniversite dışından ortaklar var. Bu da aynı zamanda üniversite ile sanayinin bir arada olduğunun göstergesidir. Olayın başka bir boyutu da komşu iller ve üniversiteler arasında diyalog ortamı ve iletişimi sağlamasıdır. Bu tür staj kültürünün kurumsal olarak tüm bireylere aktarılması noktasında bir kültür sağladığı için de avantajlı ve güzel bir toplantı geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

Konsorsiyum ortaklarının görüşlerini bildirmesinin ardından protokol imzalandı. Protokol imza törenin ardından proje ile ilgili uzman personelle yapılan toplantıda hareketlilik türleri ve süresi, bütçe dağılımı, dil barajı gibi projeye ilişkin detaylar görüşüldü. (EFE)