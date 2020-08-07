Kolonyada normale dönüş

Kütahya'da vatandaşlar, Korona virüsünden korunmak için el dezenfektanının yanı sıra, özellikle kolonyaya rağbet gösteriyor.

Son 5 aydır Korona virüsüne (Covid-19) karşı antibakteriyel ıslak mendil, sabun ve dezenfektanların yanı sıra kolonya satışları arttı.

Vatandaşların tedbir amaçlı kolonya gibi ürünlere rağbet gösterdiğini belirten Kütahyalı esnaf Aynur Türk, "Korona virüsünden dolayı özellikle küçük kolonyalara satış patlaması yaşıyoruz. Özellikle limon kolonyası Korona virüsüne karşı etkilidir. Bilindiği gibi, kolonya ellerdeki mikropları öldürüyor. Salgın sebebiyle kolonya fiyatları da yükseldi. Talep patlaması sebebiyle kolonya bulmakta zorlanıyorduk. Şimdilerde ise üretimler normale döndü ve tüm markaların kolonyasını bulmak mümkün. Biz salgın hastalıklara karşı kolonya tavsiye ediyoruz” diye konuştu.