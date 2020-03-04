Kompozisyon Yazma Yarışması İl Birincisi Dereköy Ortaokulu'ndan

Kütahya Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Vergi Haftası kapsamında ortaokul öğrencileri arasında düzenlediği 'Vergi Nedir?' konulu Kompozisyon Yazma Yarışması'na katılan Dereköy Ortaokulu öğrencisi Cevdet Demirtaş il birinciliği elde etti.

Dereköy Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Cevdet Demirtaş'ın vergi vermenin geleceğe yapılan yatırım olduğu, neden vergi verilmeli? Vergi nedir? sorularına cevap aradığı farklı bir kurguyla hayal gücünü katarak yazdığı 'Dönüşüm Muhteşem Olacak' kompozisyonu il birinciliğine layık görüldü.

Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında gerçekleşen ödül töreninde il birincisi olan Cevdet Demirtaş'a ödülünü Kütahya İl Defterdarı Ömer Faruk Önel verdi.

Verginin her vatandaşın vermesi gereken bir borç olduğuna vurgu yapan Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, ”Bu borç devletin ekonomik temellerini sağlamlaştırır. İl birincisi olan öğrencimiz Cevdet Demirtaş, Kompozisyon Yazma Yarışmasında konuya farklı bir bakış açısıyla değinerek güzel bir kompozisyon metni ortaya çıkarmıştır. Başarısıyla ilçemizi ve okulumuzu onore eden öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.