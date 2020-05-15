Konona virüse karşı tam koruma

Kütahya'nın Emet ilçesinde sperlik, maske ve eldiven takarak Korona virüse karşı tam tedbir alan sürücü, polis ekipleri tarafından takdir edildi.

Normal şartlarda maske takmayan şoförlere ceza kestiklerini belirten trafik ekipleri, kurallara fazlasıyla uyan şoföre teşekkür ettiler.

Özel bir şirkette müteahitlik yaptığını belirten şoför İsmail Günay, yaptığı açıklamada, Çalıştığım iş yeri oldukça kalabalık. Her gün yaptırdığım özel siperlik, maske ve eldivenlerimle işimi gelip gidiyorum. Polis ekiplerimiz 24 saat bu yolda ilçe girişi olduğu için görev yapıyorlar. Son dönemde bölgemizde Korana virüs vakaları arttı. İş yerimde her hangi birinde olabilir ve yol kontrolünde ateşimi ölçen polis kardeşlerimde riske girmeyeyim diye bu maskeyi sürekli takıyorum. İlk başlarda zorlansam da şimdi alıştım. İnşallah kısa sürede bu salgın hastalıktan kurtuluruz'' dedi.