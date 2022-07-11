Konteynerler anında yıkanıyor

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri konteynerlerin temizlik işlemlerini otomatik olarak el değmeden gerçekleştiren araç, anında yıkama ile hijyen sağlıyor. Böylece özellikle yaz aylarında oluşan kötü kokular engellenirken çöp kalıntılarında oluşan sinek ve virüs oluşumunun da önüne geçiyor.

Kütahya il genelindeki konteynerler, içindeki çöpler alındıktan sonra düzenli olarak yıkama ve dezenfekte işleminden geçiyor.