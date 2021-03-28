Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan tır orta refüje çarptı 1 kişi yaralandı.

Kaza Afyon-Kütahya yolu Altıntaş Zafer Havalimanı kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Afyon'dan Kütahya istikametine gitmekte olan Muharrem A. idaresindeki 07 HSA 79 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak yan yattı. Kazada tır sürücüsü Muharrem A. yaralandı. Altıntaş Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından tır içerisinden çıkarılan şoför Muharrem A., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi atına alındı.

Kısa bir süre kapanan yolun trafiğe kontrollü olarak açıldığı, tırı kaza yerinden kaldırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.