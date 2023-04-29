İhlas Haber Ajansı

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Koordinatör Vali Ali Çelik, depremzedelerin yanında; Hatay'daki çalışmaları bizzat denetledi

Kütahya Valisi Ali Çelik, haftanın 4 günü Kütahya’da görev yapacak ve 3 gün boyunca da Hatay’da koordinasyon çalışmalarını sürdürecek.

Kütahya Valisi Ali Çelik, haftanın 4 günü Kütahya'da görev yapacak ve 3 gün boyunca da Hatay'da koordinasyon çalışmalarını sürdürecek.


Bugün Hatay'da mesaisinde olan Vali Ali Çelik, depremzedeleri ziyaret ederek onların taleplerini ve ihtiyaçlarını dinledi, konteyner kentlerde yapılan asfaltlama çalışmalarını denetledi.


Hatay'daki çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik şu ifadelere yer verdi: “Depremzedelerimizi dinliyor; ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Konteyner kentlerimizin yollarını güvenli hale getirmek için yaptığımız asfaltlama çalışmaları da bu çabalarımızın bir parçası. Hataylı kardeşlerimiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

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