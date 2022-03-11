Koordinatörler ve Manevi Danışmanlar Simav'da bir araya geldi

Kütahya'nın Simav İlçe Müftülüğü'nce Koordinatörler ve Manevi Danışmanlar toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Hasan Serçe başkanlığındaki toplantıya, Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır, Vaiz Murat Kaya, Gençlik Koordinatörleri Necati Keleş ve Kadriye Çakmak, Bağımlılarla iletişim Koordinatörü Zafer Demircan, Engellilerle İletişim Koordinatörü Vildan Ildız, Manevi Danışmanlar Nurullah Arslan, Mustafa Esen ve Osman Aslan katıldı.

Koordinatörlerin ve Manevi Danışmanların çalışma alanları ile ilgili neler yaptıkları, yapılacaklar ve yapılması gerekenler hakkında istişare içerikli toplantı yaklaşık iki saat sürdü.