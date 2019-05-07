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Köpeğe motosikleti ile çarpan sürücü yaralandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine seyir halinde olan Metin Fidan (35) idaresindeki 43 U 1667 plakalı motosiklet, bir anda önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü tedavi altına alınırken köpeğin de telef olduğu görüldü.

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