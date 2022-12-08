Köprüde çatlaklar oluştu, ağır vasıtalara kapatıldı

Kütahya'da, Yoncalı Seyitömer-Bozüyük karayolundaki köprüde çatlaklar meydana geldiği ve bu sebeple ağır taşıt vasıtalarına kapatıldığı bildirildi. Bölgede bir süre önce başlatılan köprü yapım çalışmalarında sona yaklaşıldığı açıklandı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, heyelan nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatılan Kütahya-Yoncalı-Seyitömer-Bozüyük kara yolunda devam eden köprü ve asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Çelik, Seyitömer Çelikler Maden sahası içerisinde bulunan beton köprülerde meydana gelen çatlak, oturma ve yarılmalardan dolayı vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ağır taşıt trafiğine kapatılan yolda gerekli güvenlik önlemleri alınarak çalışmaların hızla sürdürüldüğünü söyledi.

Güzergâh değişikliği yapılarak ulaşımın daha güvenli hale getirileceğinin altını çizen Vali Çelik, asfalt serim ve köprü yapımında sona yaklaşıldığını kaydetti.

Vali Çelik'e, Seyitömer Belediye Başkanı Halil Öztürk ile ilgili yetkililer eşlik etti.