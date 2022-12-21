Köprüören Tek Termik Ortaokulu dart yarışmasında il birincisi

Kütahya Merkez Köprüören Tek Termik Ortaokulu kız öğrencileri Kütahya'da yapılan Yıldız Kızlar dart yarışmasında il birincisi oldu.

Yıldız Kızlar dart yarışmasında yaptıkları 8 müsabakayı kazanarak namağlup il şampiyonu olan kız öğrencilerin Türkiye Dart Şampiyonasında Kütahya'yı temsil edeceklerini söyleyen Okul Müdürü Kazım Gündüz,” Bu başarıda büyük emeği olan Beden Eğitimi Öğretmenimiz Ahmet Mutlucan başta olmak üzere, tüm öğretmenlerimi, personelimi, velilerimi ve şampiyon kızlarımı kutluyorum. Daha nice başarılara ulaşmalarını diliyorum. Kız öğrencilerimiz 2015-2022 yılları arasında okul sporları dalında yapılan müsabakalarda hentbol, jimnastik, dart, atletizm, bocce, bilek güreşi, spor tırmanışı dallarında Kütahya birincilikleri, Spor Tırmanışı dalında 2018 ve 2019 yıllarında ise Türkiye Şampiyonluğu kazanmıştır. Kızlarımızın bu büyük başarısı sürekli hale gelmiştir” diye konuştu.