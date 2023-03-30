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Köprüören Tek Termik Ortaokulu küçükler kız ve erkek bocce takımı il şampiyonu

Kütahya Köprüören Tek Termik Ortaokulu Kütahya’da yapılan Okul Sporları Bocce dalında küçükler kız ve erkek takımı il birincisi oldu.

Kütahya Köprüören Tek Termik Ortaokulu Kütahya'da yapılan Okul Sporları Bocce dalında küçükler kız ve erkek takımı il birincisi oldu.


Bocce dalında il birincisi olan Köprüören Tek Termik Ortaokulu küçükler kız ve erkek takımı Denizli'de düzenlenecek bölge finallerinde Kütahya'yı temsil edecekler.


Okul Müdürü Kazım Gündüz, başarılarından dolayı öğrencileri ve Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Mutlucan'ı tebrik etti.

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