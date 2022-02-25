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Köprüören Tek Termik Ortaokulu öğrencilerinin bilek güreşi başarısı

Kütahya Okul Sporları Yıldız Erkekler bilek güreşi dalında Merkez Köprüören Tek Termik Ortaokulu öğrencileri 3 altın 1 gümüş madalya aldı.


Okul Sporları Yıldız Erkekler bilek güreşi dalında Merkez Köprüören Tek Termik Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencileri İsmail Duran 60 kiloda hem sol hem de sağ bilek güreşinde Kütahya İl birincisi oldu ve 2 altın madalya aldı. 70+ kiloda Ümit Erdem sol bilek güreşinde Kütahya il ikinciliği, sağ bilek güreşinde ise Kütahya il birinciliğini elde ederek 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.


Dereceye giren iki öğrenci Nisan ayında Isparta'da yapılacak bölge bilek güreşi müsabakalarında Kütahya'yı temsil edeceklerdir. Okul Müdürü Kazım Gündüz, Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Mutlucan'ı ve öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

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